May speecht over brexit en 'toekomstig partnerschap'

vrijdag 2 maart 2018 , 14:53

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May hoopt met een serie toespraken het geslonken vertrouwen in haar brexit-beleid op te kalefateren. Vrijdag is haar vierde toespraak. Ze kon door het winterweer niet naar de geplande zaal in het noordoosten van Engeland, maar is in Londen gebleven voor haar toespraak getiteld 'Ons toekomstig partnerschap'.

De premier spreekt volgens Britse media over ,,vijf testen'' voor een brexit-overeenkomst. Ze stelt dat ze een diepe en brede overeenkomst met de EU wil die meer behelst dan welke ander handelsakkoord in de wereld ook. Dit is volgens May in het belang van zowel de Britten als de EU.

