Rutte: afspraak is afspraak in Europa

vrijdag 2 maart 2018 , 15:09

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP) - Afspraken in de Europese Unie moeten worden nagekomen. Europa is geen keuzemenu waaruit naar believen kan worden geplukt.

Daarop hamerde premier Mark Rutte in Berlijn tijdens een toespraak over de toekomst van EU. Het nakomen van afspraken en beloftes is nodig. Het ondermijnt anders het draagvlak voor de noodzakelijke Europese samenwerking.

,,Steeds vaker lijkt het dat lidstaten vinden dat afspraken terzijde kunnen worden geschoven als het nationaal even tegenzit. Wel de lusten, niet de lasten'', laakt Rutte. Maar afspraak is afspraak, zo zei hij. ,,Solidariteit vergt verantwoordelijkheid.''

Bij die samenwerking moeten de lidstaten niet hun eigenheid opgeven. ,,Dat het Nederlands elftal ontbreekt op het komende wereldkampioenschap voetbal kan geen reden zijn om te pleiten voor een Europees elftal op het WK in 2022. We gaan er als Nederland gewoon voor zorgen dat we er zelf weer bij zijn.''

Rutte maakte zijn toehoorders duidelijk dat ze van hem geen ,,hoogdravende'' visie over Europa moesten verwachten. Die levert geen banen en veiligheid op, zo betoogde de premier. Hij wees op de noodzaak om resultaten te boeken waar ,,mensen in hun dagelijkse leven wat aan hebben.'' Hij had het over de ,,oerbelofte'' van Europa: lidstaten die elkaar helpen bij het vergroten van welvaart, veiligheid en stabiliteit.

Rutte presenteerde het internationale publiek een reeks voorstellen die snel resultaat zouden moeten opleveren. Hij wees op het Nederlandse pleidooi om de dienstensector binnen Europa echt open te gooien, met minder beroepen die nationaal worden beschermd zoals notarissen of architecten.

De premier verdedigde ook zijn streven naar een Europees Monetair Fonds. Dat moet uitsluitend een laatste redmiddel zijn voor eurolanden met financiële problemen. ,,Iedereen houdt zijn eigen huis op orde. En als het echt niet anders kan, helpen goede buren elkaar. Dat is de volgorde.''

