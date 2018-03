Griekenland krijgt 5,7 miljard uit noodfonds EU

vrijdag 2 maart 2018 , 13:08

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Griekenland krijgt in de tweede helft van deze maand 5,7 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM overgemaakt. Eurogroepvoorzitter Mario Centeno maakte bekend dat Athene alle daarvoor vereiste maatregelen heeft uitgevoerd.

Later volgt wellicht nog een laatste tranche van een miljard euro. Griekenland heeft de weg naar de kapitaalmarkt voor leningen weer gevonden, zodat het steunprogramma op zijn einde loopt. Dat begon in de zomer van 2015 en loopt naar verwachting in augustus af.

De Europese schuld van Athene bedraagt 224 miljard euro. Onderhandelingen over schuldverlichting voor Griekenland zijn gaande, aldus Centeno. ,,Ik heb er vertrouwen in dat dit Griekenland zal helpen om weer op gelijke voet te komen met zijn Europese partners en de crisisdagen achter zich te laten.’’

