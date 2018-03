Wageningen Universiteit: Harde brexit raakt agrarisch Nederland

vrijdag 2 maart 2018 , 9:18

Bron: © PDC

WAGENINGEN (ANP) - Een hard vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie pakt nadelig uit voor de Nederlandse agrarische sector. Volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit zou dat leiden tot een daling van de totale agrarische productiewaarde met 2 procent, ofwel 500 miljoen euro.

Deze daling wordt vooral veroorzaakt door lagere prijzen die het gevolg zijn van prijsdruk op de Europese markt als door de brexit de handel met Groot-Brittannië wordt verstoord. Bij een harde brexit, waarbij er geen nieuwe handelsafspraken zijn tussen de Britten en de EU, kan de handel worden belemmerd door importtarieven en hogere kosten. Het land is een belangrijke afzetmarkt voor met name Nederlands pluimveevlees, bloemen, groenten en fruit. In 2017 was de Britse markt goed voor 9 procent van de totale Nederlandse agrarische export.

Wageningen Universiteit stelt dat bij een zachte brexit, met dus wel een vrijhandelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU, er weinig veranderingen zullen zijn in de exportvolumes van Nederland naar de Britten. Ook na de brexit blijft Groot-Brittannië een belangrijke afzetmarkt voor de agrarische sector van Nederland.

Terug naar boven