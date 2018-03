Georgiërs vragen steeds vaker asiel aan in EU

donderdag 1 maart 2018 , 16:59

VALLETTA (ANP) - Steeds meer Georgiërs vragen asiel aan in de EU. In januari was het aantal opgelopen tot 1859, een ruime verdubbeling in vier maanden. Inwoners uit de voormalige Sovjetrepubliek blijven komen hoewel 97 procent van de asielverzoeken wordt afgewezen.

Dit blijkt uit cijfers van het Europese asielagentschap EASO. De Georgiërs staan nu op de zesde plaats van nationaliteiten die de meeste asielaanvragen indienen.

Inwoners van het land mogen sinds maart 2017 zonder visum naar de Schengenzone (22 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) reizen. Er is wel een noodrem ingebouwd. De visumplicht kan binnen twee maanden weer worden ingevoerd in het geval van veiligheidsrisico’s, een grote instroom, veel ongegronde asielaanvragen of als het land niet meewerkt om mensen terug te nemen.

