EU-parlement wil honingfraude aanpakken

BRUSSEL (ANP) - Gerommel met honing in Europa moet harder worden aangepakt, vindt het Europees Parlement. Onzuivere honing van buiten de EU wordt vaak verkocht als EU-product, reden om de import- en kwaliteitscontroles aan te scherpen. Op etiketten zou duidelijk moeten staan in welk land honing is gemaakt.

Bovendien zouden lidstaten fraudeurs zwaarder moeten straffen. Om te bepalen wat er precies in een pot honing zit, moet de Europese Commissie betere laboratoriumtesten ontwikkelen, aldus de parlementariërs.

Zij pleiten ook voor een actieplan en meer geld om de bijensterfte in Europa tegen te gaan. Daarbij hoort een verbod op alle pesticiden - zogenoemde neonicotinoïden - die schadelijk zijn voor bijen en hommels, vindt een ruime meerderheid. Ook zouden er meer beschermde gebieden voor honingbijen moeten komen.

De ongeveer 600.000 imkers in de EU produceren jaarlijks 250.000 ton honing. Alleen China maakt meer. De grootste honingproducenten in de EU zijn Roemenië, Spanje en Hongarije, gevolgd door Duitsland, Italië en Griekenland. De EU importeert ongeveer 200.000 ton.

