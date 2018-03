Ansip: 'Terreurpropaganda binnen één uur van internet af'

donderdag 1 maart 2018 , 15:41

BRUSSEL (ANP) - Terroristische propaganda op sociale media moet sneller, in elk geval binnen een uur na verschijning worden verwijderd. Daarnaast moeten de betrokken internetbedrijven ook meer proactieve maatregelen nemen, zoals automatische opsporing van illegale boodschappen, vindt EU-commissaris Andrus Ansip (digitale markt).

Brussel verwacht dat de bedrijven binnen drie maanden actie ondernemen op het gebied van terreurpropaganda. Voor het weren en verwijderen van andere illegale boodschappen geldt een termijn van zes maanden. Later dit jaar bepaalt Brussel of er Europese wetgeving nodig is.

,,De sociale-onlineplatforms zijn zich aan het ontwikkelen tot het belangrijkste doorgeefluik van informatie. Zij zijn verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor de gebruikers’’, zegt Ansip. Hij wijst erop dat extremistische, haatzaaiende en andere illegale onlineboodschappen vooral het eerste uur dat ze online staan een grote impact hebben.

Met de aanbevelingen borduurt de commissie voort op al bestaande afspraken met de industrie. De grote internetbedrijven - Twitter, Facebook, YouTube en Microsoft - hebben in 2016 een gedragscode getekend voor de beoordeling en verwijdering van ‘foute' inhoud. Die vrijwillige aanpak blijkt te werken, zegt de commissie, want inmiddels halen ze 70 procent van extremistische, haatzaaiende en andere illegale boodschappen binnen een etmaal weg. Brussel wil ook dat kleinere platforms zich daarvoor inspannen en roept de grote op hun expertise te delen.

Terroristische propaganda is een bijzonder risico, betoogt EU-commissaris Julian King (veiligheid). ,,We hebben vooruitgang op de grond geboekt tegen IS. De productie van hun propagandamateriaal is niet gestopt.’’

