Onderzoek naar promotie stafchef Juncker

woensdag 28 februari 2018 , 19:54

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar de promotie van de stafchef van Europees Commissievoorzitter Jean Claude Juncker. Martin Selmayr werd vorige week tot secretaris-generaal van het dagelijks EU-bestuur benoemd, volgens critici op een schimmige manier.

De 47-jarige Selmayr had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de Duitser direct door naar de hoogste ambtelijke post, toen hij een week geleden bekendmaakte dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verlaat omdat hij met pensioen gaat.

Andere leden van de Europese Commissie waren kennelijk verrast door de benoeming, aldus Europarlementariër Dennis de Jong. Hij had samen met de groene fractie in het parlement om een onderzoek gevraagd. Door steun van onder meer sociaaldemocraten en conservatieven stemde een meerderheid van de begrotingscontrolecommissie daarmee in.

De Europese Commissie zegt dat de regels zijn gevolgd bij de benoeming van Selmayr.

Terug naar boven