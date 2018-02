Europees Parlement wil opheldering over lobby Barroso

woensdag 28 februari 2018 , 16:11

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil opheldering over de ontmoeting tussen voormalig Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso en huidig vicevoorzitter Jyrki Katainen. Barroso had beloofd niet te lobbyen in Brussel voor zijn nieuwe werkgever, de Amerikaanse bank Goldman Sachs, en het parlement wil weten of de Portugees zich daaraan heeft gehouden.

Een voorstel van SP-Europarlementariër Dennis de Jong om woensdag nog een verklaring te krijgen van de Europese Commissie kreeg een meerderheid.

Barroso en Katainen spraken elkaar afgelopen oktober in een Brussels hotel. Katainen schreef vorige week dat het gesprek voornamelijk over ,,handel en defensie’’ ging. De Finse oud-premier weersprak dat hij is belobbyd door zijn ,,vriend’’, met wie hij enkele maanden in het dagelijks EU-bestuur zat.

De Jong wil het naadje van de kous weten. ,,Was dit een lobbyactiviteit voor Goldman Sachs en wat is daar precies besproken?’’

De afspraak op verzoek van Barroso werd opgenomen in het openbare lobbyregister onder de naam Goldman Sachs, en niet onder die van Barroso.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven