ANWB: Nederland volgt niet met dieselverbod steden

DEN HAAG (ANP) - De beslissing van een Duitse rechter dat Düsseldorf en Stuttgart diesels mogen verbieden, betekent volgens de ANWB waarschijnlijk dat meer Duitse steden zo'n verbod zullen instellen voor diesels van voor 2014. In Nederland zullen de milieuzones echter niet zo streng worden, verwacht de organisatie voor verkeer en toerisme.

De uitspraak heeft gevolgen voor de juridische procedure van zo'n twintig andere steden, denkt de ANWB. Het dieselverbod zorgt dus vooral voor gevolgen voor Nederlanders die naar die Duitse steden rijden.

De kans dat in Nederland net zulke strenge maatregelen worden genomen, schat de ANWB evenwel klein in. In Duitsland rijden verhoudingsgewijs veel meer diesels rond en bovendien worden in Nederland de Europese regels voor de uitstoot van stikstofdioxide niet overschreden.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) denkt dat de maatregelen vrij weinig effect zullen hebben op Nederlandse transporteurs. Zij komen namelijk doorgaans niet in Duitse binnensteden en gaan vaker naar industrieterreinen of buitengebieden. Ook lijkt het erop dat diesels met minder vervuilend Euro 6 niet verboden worden. Een groot deel van het wagenpark van Nederlandse transporteurs bestaat uit vrachtwagens die rijden op Euro 6, aldus een woordvoerder van TLN.

Milieudefensie noemt het Duitse dieselverbod goed nieuws. ,,Diesels zijn heel vervuilend, dus dit is een goede manier om de lucht gezonder te maken. Het zou mooi zijn als Nederlandse steden er zelf voor kiezen om de meest vervuilende voertuigen te weren. Daarnaast is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer hard nodig om steden leefbaar en gezond te maken, en zo houden we de bereikbaarheid op peil", laat Milieudefensie weten.

