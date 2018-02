Ruim een miljoen handtekeningen tegen fusie Bayer-Monsanto

dinsdag 27 februari 2018 , 14:12

BRUSSEL (ANP) - Veel Europeanen zijn tegen de voorgenomen overname van de Amerikaanse zadenproducent Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) nam dinsdag ruim een miljoen handtekeningen in ontvangst van Europeanen die willen dat zij de fusie tegenhoudt.

Uit een opiniepeiling door YouGov blijkt dat 54 procent van de Europeanen een blokkade belangrijk vindt, terwijl slechts 11 procent er potentieel in de fusie ziet. Friends of the Earth, dat met andere organisaties campagne voert tegen het ontstaan van ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf, wil dat Vestager de ,,gevaarlijke en onpopulaire’’ fusie blokkeert.

Vestager is sinds augustus bezig met een diepgravend onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie van de deal. Zij heeft tot 5 april de tijd om een besluit nemen. De verwachting is dat Bayer en Monsanto bedrijfsonderdelen moeten afstoten. Het Duitse bedrijf wil 56 miljard euro neertellen voor Monsanto.

