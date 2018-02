Woensdag demonstratie in Brussel voor rechten Rif-Marokkanen

dinsdag 27 februari 2018 , 12:43

BRUSSEL (ANP) - In Brussel wordt woensdag gedemonstreerd voor de rechten van bewoners in het Rif-gebied in het noorden van Marokko. De organisatie hoopt op meer dan 10.000 deelnemers, meldt een woordvoerder van mensenrechtenorganisatie Anzuf, die gedetineerde activisten in Marokko steunt.

Europarlementariër Kati Piri (PvdA) organiseert woensdagmiddag een bijeenkomst in het parlement genaamd ’Strijden voor sociale rechten in de Rif-regio’, waar Marokkaanse activisten en familieleden van ,,politieke’’ gevangenen aan het woord komen. Vierhonderd mensen hebben zich aangemeld.

Piri stuurde vorige maand al een brief aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini met het verzoek aan de bel te trekken bij de Marokkaanse regering over de mensenrechtenschendingen in het gebied. Zij schreef daarin steeds meer signalen te krijgen van mishandeling van opgepakte activisten, ook jonge kinderen.

In Noord-Marokko wordt sinds eind 2016 gedemonstreerd tegen de economische omstandigheden en corruptie. Het is duidelijk dat het parlement wakker geschud moet worden om deze zaak op de agenda te krijgen, aldus Piri.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven