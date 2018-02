Europees Hof: visverdrag geldt niet voor Westelijke Sahara

dinsdag 27 februari 2018 , 14:52

LUXEMBURG (ANP) - Het visserijverdrag dat de Europese Unie en Marokko in 2006 sloten is niet van toepassing op het stuk oceaan ten westen van de Westelijke Sahara. Dat gebied is geen onderdeel van Marokko, dat er volgens het internationaal recht daarom geen afspraken over mag maken.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die was aangespannen door de Western Sahara Campagne, die strijdt voor het recht op zelfbeschikking van de woestijnbewoners. De organisatie had bij een Britse rechter aangevoerd dat de Britse regering voor de betreffende visrijke wateren geen visvergunningen mag afgeven.

Het EU-hof zegt nu dat het verdrag wel geldig is, maar niet van toepassing is op het oceaandeel ten westen van de Sahara. Het hof oordeelde eerder al dat het vrijhandelsverdrag tussen Marokko en de EU niet geldt voor de Westelijke Sahara.

De EU betaalt Marokko zo’n 30 miljoen euro per jaar, waarvan 16 miljoen voor toegang tot de Marokkaanse viswateren om op onder meer tonijn te vissen. De vissector draagt daarnaast 10 miljoen bij. De huidige afspraken zijn vastgelegd in een protocol dat in juli afloopt. De Europese Commissie liet in een reactie weten te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van de uitspraak.

De Westelijke Sahara werd in 1975 ingelijfd door Marokko, maar dat wordt internationaal niet erkend. Een deel ervan is in handen van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.

