UPS wil geld zien van de EU na mislukte TNT-deal

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS wil 1,7 miljard euro compensatie van de Europese Unie, na de mislukte overname van het Nederlandse TNT Express in 2013.

De Europese Commissie had de overname gedwarsboomd vanwege zorgen dat die tot hogere prijzen voor consumenten zou leiden en te weinig concurrentie zou overlaten. UPS won circa een jaar geleden echter een zaak bij het Gerecht van de Europese Unie rond de mislukte deal. Het hof verklaarde het besluit van de commissie nietig, omdat een procedurefout was gemaakt waardoor de rechten van de verdediging van UPS waren geschonden.

UPS had voor het besluit van de Europese Commissie zijn bod op TNT overigens al ingetrokken, maar stapte desondanks wel naar de rechter. Dat deed het destijds naar eigen zeggen omdat het ,,belangrijk is dat procedures en criteria rond fusies en overnames in Europa worden opgehelderd".

TNT kwam uiteindelijk in handen van het Amerikaanse FedEx, voor 4,4 miljard euro.

