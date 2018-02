Cijferperiode nog niet voorbij

zondag 25 februari 2018 , 15:30

AMSTERDAM (ANP) - Het hoogtepunt van de cijferperiode is achter de rug, maar beleggers krijgen komende week desondanks nog resultaten van een flinke reeks grote bedrijven te verwerken. Onder meer de AEX-fondsen Ahold Delhaize, Grandvision, Aalberts Industries en Gemalto openen de boeken. Verder staat er ook een aardige reeks macro-economische cijfers op de agenda.

Het zwaartepunt van de beursweek in Amsterdam lijkt woensdag te gaan plaatsvinden. Naast Ahold Delhaize, Aalberts en Grandvision komen dan ASMI en TakeAway met cijfers. Gemalto is op vrijdag aan de beurt. Verder staan PostNL, IMCD en Beter Bed deze week op de planning in Amsterdam. Ook Altice-dochter Altice USA komt met resultaten.

Over de grens wordt ook onder meer gekeken naar de Amerikaans-Belgische biergigant Anheuser-Busch Inbev. Verder worden cijfers verwacht van de Duitse farmaceut Bayer, en in de Verenigde Staten van onder meer de winkelketens Macy's, Best Buy, Lowe's en Office Depot en fitnesstrackerfabrikant Fitbit.

Ook zal in de VS worden gekeken naar de eerste openbare optredens van Jerome Powell als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij wordt dan gehoord door commissies van de Senaat en het Congres. Verder komen er nog verkoopcijfers van autofabrikanten in de VS.

Op het macro-economische vlak komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over het producentenvertrouwen in Nederland. Verder komen er onder meer updates over de inflatie en het ondernemersvertrouwen in verschillende Europese landen en in de eurozone. In de VS wordt vooral uitgekeken naar de tweede raming van de economische groei in het vierde kwartaal.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 534,09 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 823,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent, Londen verloor 0,1 procent.

In New York werden grotere plussen genoteerd. De Dow-Jonesindex klom 1,4 procent tot 25.309,99 punten. De S&P 500 won 1,6 procent tot 2747,30 punten en de Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7337,39 punten.

