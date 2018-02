Regeringsleiders ‘open’ over begroting op top

vrijdag 23 februari 2018 , 20:18

BRUSSEL (ANP) - Overeenstemming over de volgende EU-meerjarenbegroting zal heel moeilijk worden, maar de regeringsleiders hebben er vrijdag met een ‘open mind’ over gepraat en nog geen definitieve stellingen betrokken. Maar het gat in de begroting dat door het vertrek van de Britten uit de EU wordt veroorzaakt moet worden overbrugd.

EU-president Donald Tusk, die het overleg in Brussel voorzat, zei dat na afloop. Veel leiders zijn volgens hem bereid meer geld op tafel te leggen voor migratie, defensie, veiligheid en het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus. Eventuele verkleining van de fondsen voor armere regio’s stuitte op protest.

Een voorstel van de Duitse bondskanselier Merkel om voorwaarden te verbinden aan uitkeringen uit dergelijke fondsen bleek volgens Tusk minder controversieel dan verwacht. Merkel wil dit bijvoorbeeld koppelen aan het opnemen van asielzoekers. De discussie hierover was weliswaar algemeen, maar de premier van Polen gaf zijn steun, mits het wordt gebaseerd op 'objectieve criteria’.

Volgens premier Rutte gaan de onderhandelingen over de begroting 2021-2027 nog ,,potentieel wel twee jaar duren.'' Hij is tegen een verhoging van het budget maar gaf toe dat ,,maar een klein groepje'' landen op dezelfde lijn zit. Hij zei ruimte nodig te hebben om resultaat voor Nederland te boeken en wil niet meteen al ,,nucleaire raketten'' afvuren.

De Europese Commissie komt 2 mei met een voorstel voor de begroting, waarin de brexit een gat van naar schatting 12 miljard euro per jaar slaat. Zeven jaar geleden werd er ruim twee jaar over onderhandeld, maar dat moet nu echt sneller, zei Tusk. Volgens commissievoorzitter Juncker ontstaan er problemen als er in juni 2020 nog geen akkoord is.

