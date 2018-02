Europese Commissie voorlopig niet kleiner

vrijdag 23 februari 2018 , 17:23

BRUSSEL (ANP) - De omvang van de Europese Commissie blijft voorlopig ongewijzigd. Alle lidstaten mogen een commissaris leveren voor de nieuwe commissie, die eind volgend jaar aantreedt. Alle regeringsleiders die hierover vrijdag op een top in Brussel het woord namen, zijn volgens diplomaten tegen verkleining van het dagelijks EU-bestuur.

In het EU-verdrag staat dat het aantal commissarissen terug kan naar twee derde van het aantal lidstaten. De lidstaten besloten in 2014 echter hier geen werk van te maken. Niet alle 28 huidige commissarissen hebben een volwaardige portefeuille, maar in ieder geval hebben alle lidstaten het gevoel dat ze meetellen.

Een heet hangijzer is hoe de volgende commissievoorzitter wordt gekozen. Het Europees Parlement en de lidstaten stevenen af op een confrontatie hierover. Het parlement eist dat het een zogenoemde Spitzenkandidaat wordt, de kandidaat van de politieke groep die de meeste stemmen krijgt bij de Europese verkiezingen.

Een ruime meerderheid van de EU-leiders wil echter niet dat dit een automatisme wordt. Zij willen volgens ingewijden ,,autonoom’’ kunnen beslissen, daarbij wel rekening houdend met de verkiezingsuitslag. Premier Mark Rutte is daar een van. De sociaaldemocratische premiers van Italië, Zweden, Griekenland en Malta spraken vrijdag wel hun steun uit voor het Spitzenkandidatensysteem.

