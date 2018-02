EU roept op tot wapenstilstand rond Ghouta

vrijdag 23 februari 2018 , 15:06

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept de strijdende partijen rond de Syrische streek Oost-Ghouta op per direct een wapenstilstand in acht te nemen en humanitaire hulp toe te laten. De 28 lidstaten roepen de internationale gemeenschap, inclusief Rusland, op het verzoek van de VN voor zo’n staakt-het-vuren te steunen.

,,De EU heeft zo langzamerhand geen woorden meer om de afschuwelijke gebeurtenissen te beschrijven die de mensen in Oost-Ghouta meemaken’’, staat in een verklaring. ,,Het Syrische regime moet onmiddellijk stoppen zijn eigen mensen als doelwit te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om verder verlies van levens te voorkomen en het geweld te stoppen. Ongehinderde humanitaire toegang en de bescherming van burgers is een morele plicht en een urgente zaak.''

