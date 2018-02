EU verdubbelt steun voor troepenmacht Sahel

vrijdag 23 februari 2018 , 16:48

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verdubbelt haar steun voor de troepenmacht van vijf landen in het Afrikaanse Sahelgebied naar 100 miljoen euro. Dat is vrijdag bekendgemaakt op een donorbijeenkomst in Brussel. Het totaal aan toezeggingen kwam uit 414 miljoen, waarvan 176 miljoen van de EU en haar lidstaten. Het bedrag overtreft de verwachtingen, zei

EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

De G5-troepenmacht bestaat uit militairen uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tsjaad en moet mensensmokkel, islamitische milities en terrorisme gaan bestrijden. De bedoeling is later dit jaar 5000 getrainde manschappen op de been te hebben.

De EU geeft in de periode 2014-2020 8 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp voor de straatarme regio. ,,Er is geen ontwikkeling zonder veiligheid’’, aldus EU-buitenlandchef Federica Mogherini op de top waar de staatshoofden van de vijf landen en tal van EU-regeringsleiders aanwezig zijn, onder wie premier Rutte.

Saudi-Arabië is met 100 miljoen euro een van de grootste donoren. Nederland stelde in december 5 miljoen beschikbaar. Volgens premier Rutte zijn de vijf landen nodig om ,,de migratiestroom onder controle te houden''. ,,De Sahel-landen werken samen om bijvoorbeeld mensensmokkel tegen te gaan. Dat is ook in ons belang. Nederland is heel actief in bijdragen, bijvoorbeeld met 250 militairen in Mali.''

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Paolo Gentiloni spraken na afloop van de bijeenkomst krachtige steun uit voor de samenwerking met de G5, ,,om de uitdagingen op het vlak van migratie, veiligheid en ontwikkeling'' het hoofd te bieden. Volgens Merkel werpt de strijd tegen illegale migratie naar Europa al vruchten af. Maar er is nog zeer veel te doen, aldus de bondskanselier.

