EU-leiders bijeen voor top in Brussel

vrijdag 23 februari 2018 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van 27 EU-landen komen vrijdag bijeen in Brussel. De discussies op de informele top draaien om de EU-begroting na 2020, de omvang van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen volgend jaar en de wijze waarop de voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen.

De Franse president Macron krijgt de gelegenheid te pleiten voor zijn idee om overal in Europa burgerraadplegingen te organiseren. Verder komt financiële hulp aan Libië ter sprake. En de Cypriotische president Anastasiades geeft de laatste stand van zaken over de Turkse blokkade van een Italiaans schip dat naar gas wil boren.

De top begint vrijdag rond het middaguur en moet tegen 18.30 uur klaar zijn. Grote besluiten worden niet verwacht. Namens Nederland is premier Rutte aanwezig. Vanwege het Britse vertrek uit de EU in 2019 is premier Theresa May er niet bij.

