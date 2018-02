Europese verkoop bedrijfswagens in de lift

donderdag 22 februari 2018 , 8:00

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in januari met bijna 8 procent gestegen naar een kleine 188.000 voertuigen. In bijna alle grote autolanden werden er meer bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens aan de man gebracht dan in dezelfde maand vorig jaar, maakte de autobrancheorganisatie ACEA bekend.

Italië en Spanje noteerden zelfs verkoopplussen van meer dan 15 procent. In het door brexitzorgen geplaagde Verenigd Koninkrijk gingen de verkopen wel bijna 6 procent omlaag. In Nederland werden vorige maand volgens ACEA om precies te zijn 10.802 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat komt neer op een groei met 5,4 procent ten opzichte van januari 2017.

