Rutte niet bij diner EU-leiders Brussel

woensdag 21 februari 2018 , 18:12

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte sluit zich donderdagavond in Brussel niet aan bij een informeel werkdiner met elf EU-leiders, onder wie bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron. Hij was daarvoor uitgenodigd door de Belgische premier Charles Michel, aldus diens woordvoerder. Rutte laat verstek gaan omdat hij al ,,andere verplichtingen had toen de uitnodiging kwam'', zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Michel ontvangt de leiders op kasteel Hertoginnendal om over de toekomst van Europa te discussiëren. Hij neemt daarmee een voorschotje op een speciale top vrijdag van de 27 EU-leiders over de gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU. Hij wil onderwerpen als de meerjarenbegroting na 2020 en de nieuwe samenstelling van het EU-parlement bespreken.

Aan tafel schuiven ook de Italiaanse premier Paolo Gentilioni en zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy aan. Daarnaast zijn de Luxemburgse, Poolse, Tsjechische, Portugese, Bulgaarse, Ierse en Finse leiders van de partij. Michel wil als bruggenbouwer functioneren. Over veel onderwerpen liggen de meningen ver uiteen.

