Tusk ziet steun voor iets kleiner EU-parlement

woensdag 21 februari 2018 , 14:46

Bron: Wikimedia Commons

BRUSSEL (ANP) - Er lijkt ,,brede steun’’ bij de Europese leiders voor het plan om het aantal zetels in het Europees Parlement in 2019 te verlagen van 751 naar 705. Dat schrijft EU-president Donald Tusk in zijn uitnodigingsbrief aan de leiders voor een informele EU-top vrijdag in Brussel. De Pool reisde de afgelopen weken langs de hoofdsteden om de meningen van de leiders hierover te peilen.

De samenstelling van het Europarlement komt vrijdag aan de orde in verband met het vertrek van de Britten uit de EU in maart volgend jaar, kort voor de Europese verkiezingen. Daardoor komen de 73 Britse zetels vrij. Het parlement heeft voorgesteld niet al die zetels te schrappen maar er 46 te 'bewaren' voor toekomstige EU-lidstaten. De rest wordt verdeeld over landen die vanwege hun bevolkingsaandeel recht hebben op meer afgevaardigden.

Nederland zou er dan drie zetels bij krijgen en op 29 komen. Premier Mark Rutte is ervoor om alle 73 Britse zetels te schrappen.

De Britse premier Theresa May is niet uitgenodigd voor de top.

Terug naar boven