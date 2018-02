Nederland verliest toppositie in Brussel

woensdag 21 februari 2018 , 12:46

BRUSSEl (ANP) - De Nederlandse secretaris-generaal van de Europese Commissie, Alexander Italianer, stapt op. De machtigste ambtenaar van Brussel heeft volgens zijn baas, commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, per brief aangekondigd dat hij 1 maart met pensioen gaat. Nederland verliest daarmee een toppositie binnen de Europese Commissie.

Italianer (61) wordt opgevolgd door de Duitser Martin Selmayr, maakte Juncker tijdens een persconferentie bekend. Selmayr is de huidige kabinetschef van Juncker. Hij wordt vervangen door zijn adjunct, de Spaanse Clara Martinez Alberola. Het is voor het eerst dat een vrouw kabinetschef van een commissievoorzitter wordt.

Alexander Italianer was sinds 2015 secretaris-generaal. Volgens Juncker had hij meteen bij zijn benoeming al gezegd in 2018 met pensioen te willen gaan, maar dat werd geheim gehouden. ,,Dit is een emotioneel moment, want Italianer heeft een voorbeeldig Europees parcours gelopen’’, aldus Juncker, die de Nederlander al 25 jaar zegt te kennen. Italianer bekleedde sinds 1985 verschillende topposities in de Europese Commissie. Daar werken 33.000 mensen waar hij in feite de leiding aan gaf.

Italianer verdwijnt niet helemaal uit Brussel. Eerst werkt hij zijn opvolger nog een maand in. Daarna wordt hij speciaal adviseur van Juncker voor strategische onderwerpen, in het bijzonder de Europese meerjarenbegroting en de brexit. Het mandaat van Juncker loopt in 2019 af.

De 47-jarige Selmayr geldt als een van de invloedrijkste ambtenaren in Brussel.

