Kamer wil vooraf inkijkje in EU-rede Rutte

dinsdag 20 februari 2018 , 18:10

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil vooraf van premier Mark Rutte weten wat hij gaat zeggen in een toespraak in Berlijn over de toekomst van de Europese Unie. Rutte houdt die rede volgende week vrijdag.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher en de rest van de linkse oppositie wordt het hoog tijd dat Rutte zijn visie op Europa eens ontvouwt, en ook regeringspartijen CDA en D66 zijn ,,heel benieuwd''. De premier moet vóór donderdag een samenvatting van zijn toespraak naar de Kamer sturen. Dan kan de Kamer donderdag, als Rutte toch al zijn opwachting maakt om over de aanstaande EU-top te spreken, hem daarover aan de tand voelen.

Volgens Asscher schuwt Rutte doorgaans het 'grote verhaal', of geeft hij daar zelfs op af onder het motto: Voor visie moet je naar de oogarts. Maar de premier is inmiddels een van de langstzittende regeringsleiders in de EU en wordt steeds vaker gevraagd naar zijn ideeën over de unie.

De minister-president spreekt in de Duitse hoofdstad over de Europese samenwerking en zal het daarbij ook over de rol van Nederland hebben. Hij is uitgenodigd door de Bertelsmann Stiftung, een stichting die zich onder meer bezighoudt met maatschappelijke ontwikkelingen en hervormingen wil stimuleren. De stichting bezit de meerderheid van het grote Bertelsmann-mediaconcern.

