Mueller klaagt Nederlandse advocaat aan

dinsdag 20 februari 2018 , 17:31

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan is aangeklaagd door speciale aanklager Robert Mueller die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt. Hij zou in november 2017 een valse verklaring hebben afgelegd over zijn werkzaamheden voor de regering van Oekraïne.

Dat blijkt uit een aanklacht van Robert Mueller tegen Van der Zwaan die dinsdag is gepubliceerd. De aanklacht dateert van 16 februari. Volgens Amerikaanse media is de verwachting dat Van der Zwaan dinsdag tijdens zijn voorgeleiding bekent dat hij heeft gelogen over zijn contacten met Rick Gates. Gates is de zakenpartner van Paul Manafort, de voormalige campagnemanager van Trump. Manafort is al enige tijd geleden aangeklaagd.

Van der Zwaan zou e-mails waarnaar Mueller en zijn team hadden gevraagd, hebben achtergehouden of gewist.

Van der Zwaan werkte bij het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd, zo bevestigt de firma. Skadden zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

De advocaat hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. EU en de VS oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging.

Van der Zwaan is getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Oekraïnse-Russische miljardair German Khan. Hij zou de zoon van een Russisch moeder zijn en volgens de website van Skadden spreekt hij Russisch en Nederlands.

Volgens gegevens van de Britse Kamer van Koophandel is Van der Zwaan Nederlands.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven