Veerman hoopt Fransen voor de puls te winnen

maandag 19 februari 2018 , 19:25

BRUSSEL (ANP) - Oud-landbouwminister Cees Veerman gaat proberen Franse en andere buitenlandse vissers te overtuigen van de voordelen van de pulsvisserij. ,,Hij gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn om weer het gesprek te voeren’’, zei minister Carola Schouten in Brussel.

Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op de pulskorvisserij, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in gedreven. De Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren echter zwaar geïnvesteerd in de techniek. Vooral de Franse vissers zijn er fel tegen. Volgens Schouten ,,denken de Fransen er nog over na’’ of zij ook iemand zullen aanwijzen als gezant voor de sector.

Ingewijden zeggen dat Veerman ,,geknipt'' is voor de taak. Hij kent Frankrijk door en door en spreekt goed Frans. In maart beginnen het EU-parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie met onderhandelingen over een mogelijk totaalverbod op de pulsvisserij.

