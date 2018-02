Eurogroep draagt Spaanse minister voor als vicevoorzitter ECB

maandag 19 februari 2018 , 16:23

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos wordt vrijwel zeker vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. De enige tegenkandidaat, Philip Lane, president van de centrale bank van Ierland, trok zich terug kort voordat de eurogroep, de ministers van Financiën van de negentien eurolanden, een keuze zou maken uit de twee kandidaten.

De Guindos krijgt de zegen van de eurogroep, liet voorzitter Mario Centeno weten. De EU-regeringsleiders nemen volgende maand een formeel besluit over de opvolging van de Portugees Vitor Constancio, wiens termijn eindigt in mei.

De commissie economische zaken van het Europees Parlement sprak vorige week nog een voorkeur uit voor Lane, na de twee kandidaten te hebben gehoord. Het optreden van de Ier zou ,,overtuigender’’ zijn geweest.

Volgens de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe is de terugtrekking van Lane in het belang van de eurozone. Hij wilde niet dat er onenigheid zou ontstaan in de eurogroep door het bijvoorbeeld op een stemming te laten aankomen. Donohoe feliciteerde De Guindos en wenste hem succes in zijn toekomstige functie.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra: ,,Ik ken De Guindos als een uitstekend minister met wie ik de aangelopen tijd regelmatig heb gesproken en heel fijn samengewerkt. Hij zal een heel goede vicepresident zijn en ik wens hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol.”

Het ECB-bestuur bestaat uit zes directieleden plus de negentien presidenten van de nationale centrale banken. Volgend jaar komen nog twee directiezetels vrij en vertrekt ook de Italiaanse voorzitter Mario Draghi. Spanje is sinds 2012 niet meer vertegenwoordigd in het bankbestuur, waar nog nooit een Ier in heeft gezeten.

