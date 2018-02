Nieuwe Britse partij wil brexit tegenhouden

maandag 19 februari 2018 , 13:41

LONDEN (ANP/RTR) - Een nieuwe Britse politieke partij lanceerde maandag een nationale verkiezingscampagne om de brexit te stoppen. De Renew-partij, die vorig jaar werd opgericht, zei te gaan proberen om het debat over de brexit aan te wakkeren. Volgens de partij hebben de belangrijkste politieke partijen van Groot-Brittannië geen contact meer met hun kiezers, die zich dan ook in de steek gelaten voelen door de politieke elite.

,,We zijn van plan de brexit tegen te houden en de oorzaken van de brexit tegen het licht te houden", zei James Torrance, hoofd strategie van de partij. ,,We zullen druk uitoefenen op parlementsleden om het nationale belang te overwegen en (in de EU) 'blijven' terug op tafel te leggen in een stemming over de definitieve EU-deal."

Sinds het referendum hebben aanhangers van het EU-lidmaatschap verschillende legale en politieke methoden verkend, om wat zij zien als de grootste fout in de Britse politieke geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog te voorkomen.

Premier Theresa May, wiens regering en partij verdeeld is over de brexit, heeft nog slechts acht maanden om een deal met de EU aan te gaan.

