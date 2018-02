Voorstel SGP: geen verdere Europese integratie

maandag 19 februari 2018 , 12:03

Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - De lidstaten moeten een sterkere positie krijgen binnen de EU, terwijl de invloed van Europese instituties beperkt moet worden. Dat stelde SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop afgelopen week in een initiatiefnota over de toekomst van de Europese Unie. Onder de titel 'De lidstaten weer aan het roer' stelt de partij dat de EU de lidstaten veel goeds gebracht heeft, maar dat verdere integratie niet wenselijk is.

In de nota doet de partij voorstellen voor een nieuw kabinetsbeleid over de toekomst van de EU. Het kabinet zou voortaan een duidelijk intergouvernementele koers moeten gaan varen in Europa. De SGP ziet de nota als een alternatief voor de visie van de Europese Commissie op de toekomst van de Europese Unie.

Met de nota wil de SGP de vraag over de toekomst van de Europese Unie aan de orde stellen. De partij verwacht dat het kabinet met een reactie komt voordat de nota op 26 maart besproken zal worden in de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

