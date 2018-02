Actie Tweede Kamerleden voor transparantere EU

maandag 19 februari 2018 , 15:43

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen tussen Europese ministers over EU-wetgeving moeten transparanter. Daarom hebben drie Nederlandse parlementariërs in Brussel een glazen doos overhandigd aan Mario Centeno, de voorzitter van de eurogroep. Dat overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden is volgens Pieter Omtzigt (CDA) het meest ondoorzichtig van alle bijeenkomsten van EU-ministers.

Centeno nam de doorzichtige doos in ontvangst die Omtzigt, Renske Leijten (SP) en Martin van Rooijen (50PLUS) namens de Nederlandse Kamercommissie Europese Zaken en 26 nationale parlementen in de EU aanboden. ,,Ook binnen de eurogroep praten wij al over manieren waarop we dat wetgevingsproces opener kunnen maken’’, zei de Portugees.

In de box zat een stuk met een aantal aanbevelingen waarmee de nationale volksvertegenwoordigers het wetgevingsproces beter kunnen volgen. Zo moeten alle documenten zo snel mogelijk publiek toegankelijk zijn, de stemverhoudingen openbaar worden en organen als de eurogroep worden geformaliseerd. ,,De ministers besluiten hier bijvoorbeeld over het geld waarmee we landen redden. Dat gaat om miljarden'', aldus Leijten.

Nadat hij de doos had ontvangen sprak Centeno met de Nederlandse politici achter gesloten deuren. Volgens hen heeft hij toegezegd dat het document in de eurogroep wordt besproken en komt er een vervolgafspraak. De delegatie wil dan enkele politici uit andere EU-landen meenemen.

Minster van Financiën Wopke Hoekstra zei de actie te ondersteunen. ,,Ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederlandse parlementariërs hier net als ik hameren op het grote belang van transparantie. Ik begrijp heel goed dat de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer zeggen dat het heel summier is wat ze van tevoren en zelfs ook achteraf te horen krijgen.’’

Het stuk is ook naar EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gestuurd.

Meer over... Transparantie van de Europese Unie

Terug naar boven