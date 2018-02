Rutte overlegt met bondskanselier Merkel

maandag 19 februari 2018 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG/BERLIJN (ANP) - Premier Mark Rutte is maandag in Berlijn voor overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat gebeurt in verband met de informele top van Europese van staats- en regeringsleiders vrijdag.

Tijdens een werkdiner wordt gesproken over ontwikkelingen in de Europese Unie. Merkel wil met de Franse president Emmanuel Macron inzetten op meer integratie in Europa. Rutte wil daar maar deels in mee.

Plannen om meer geld naar de Europese begroting te sluizen ziet Rutte niet zitten. Ook wil het Nederlandse kabinet niet zomaar geld apart zetten voor de eurozone om toekomstige problemen op te vangen. Landen moeten hun eigen financiën eerst op orde brengen, vindt Den Haag.

Later in de week gaat Rutte ook nog naar Londen. Daar zal worden gesproken over het Britse vertrek uit de EU. Nederland wil dat de Britse regering van premier May snel duidelijkheid geeft over hoe ze een toekomstige relatie met de EU ziet.

Volgende maand moeten EU-leiders het groene licht geven voor de tweede fase van de onderhandelingen met de Britten. Daarin komen dan onder meer de Nederlandse visserijbelangen aan de orde. In oktober moeten de brexit-gesprekken klaar zijn.

