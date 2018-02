Rutte: grootste fout was samenwerken met PVV

zondag 18 februari 2018 , 21:18

DEN HAAG (ANP) - De grootste fout die premier Mark Rutte naar eigen zeggen in zijn loopbaan heeft gemaakt is dat hij bij zijn eerste kabinet in zee ging met de PVV. Maar dat hij dat ,,experiment'' niet had moeten aangaan, wil hij ook weer niet zeggen.

,,Als die partij bereid is, toch 24 zetels, om onderdeel te worden van de macht, dan moet je het ook proberen'', stelt Rutte in televisieprogramma WNL op Zondag. Dat ging volgens hem anderhalf jaar goed, ,,tot het spannend werd'' en PVV-voorman Geert Wilders volgens Rutte ,,geen verantwoordelijkheid'' wilde nemen.

Toch verkiest de minister-president Wilders boven een nieuwe rivaal voor zijn VVD, Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Hem neemt Rutte heel erg kwalijk dat hij de onafhankelijkheid van het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 in twijfel heeft getrokken. Ook ,,voelt een VVD'er zich niet thuis'' bij gewraakte uitspraken van Baudet over het ,,homeopathisch verdunnen'' van de Nederlandse bevolking, stelt Rutte.

