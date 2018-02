May wil volgend jaar veiligheidsakkoord met EU

zaterdag 17 februari 2018 , 12:05

Bron: The Council of the European Union

MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May wil een nieuw veiligheidsakkoord sluiten met de Europese Unie, dat volgend jaar al van kracht moet zijn. Ze wil op die manier samenwerking op militair gebied en tussen veiligheidsdiensten zeker stellen nadat het land de Unie heeft verlaten, zo zei ze zaterdag tijdens de Veiligheidsconferentie in München.

,,De samenwerking die tot stand moet komen is er een die Groot-Brittannië en de EU een manier biedt om onze krachten het beste te bundelen waar we gemeenschappelijke belangen hebben'', zei May voor een gehoor van Europese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, bevestigde dat veiligheid en de brexit aparte onderwerpen zijn. ,,We hebben een veiligheidssamenwerking tussen Groot-Brittannië en de EU nodig. dat mogen we niet verwarren met andere vraagstukken over de brexit.''

