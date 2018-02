Stemgerechtigde expat over het hoofd gezien

zaterdag 17 februari 2018 , 7:30

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

MAASTRICHT (ANP) - Expats in Nederland mogen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Maastricht wordt deze groep buitenlandse werknemers zaterdag 3 maart in Centre Céramique voorgelicht over de verkiezingen, partijen en standpunten. De bijeenkomst is een uitzondering. De meeste gemeenten hebben geen plannen om de expats op deze manier te informeren.

Volgens de organisatie wonen er in Maastricht 25.000 expats, doorgaans hoogopgeleide mensen met een goed salaris. Van die 25.000 mogen er 15.000 stemmen.

Drie groepen niet-Nederlanders zijn stemgerechtigd, meldt de Kiesraad: EU-burgers, niet-EU-burgers die in dienst zijn van een internationale organisatie of van een ander land (diplomatieke dienst) en niet-EU-burgers die een verblijfstatus hebben en minimaal vijf jaar legaal hier wonen.

Maastricht is een van de weinige gemeenten die een specifieke doelgroep informeert over de verkiezingen. Grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar ook veel expats wonen en werken doen dat niet.

,,Wij hebben geen opkomstbevorderende campagnes richting specifieke doelgroepen. We bieden onze informatie in het Engels aan”, laat een woordvoerster van de gemeente Amsterdam weten. Uit Den Haag een zelfde geluid: ,,De gemeenteraad heeft besloten om in het kader van opkomstbevordering dit keer geen doelgroepen apart te bedienen. Met expats (of andere groepen) wordt dus niet apart gecommuniceerd.”

Expatverenigingen hebben ook geen plannen om hun achterban met bijeenkomsten te informeren over hun stemrecht, blijkt uit navraag bij deze clubs. Wel hebben ze vaak Engelstalige informatie over de verkiezingen op hun website.

Amsterdam heeft naar schatting 77.000 expats, Den Haag 50.000, Rotterdam 48.000 en Eindhoven 20.000. De laatste CBS-cijfers over het totale aantal dateren van 2011. Het statistiekbureau werkt aan nieuwe.

