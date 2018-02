EU maant China Zweedse uitgever vrij te laten

donderdag 15 februari 2018 , 17:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verwacht van China dat de Zweeds-Chinese boekhandelaar Gui Minhai wordt vrijgelaten, zodat hij kan worden herenigd met vrouw en dochter. Peking moet consulaire en medische hulp van Zweden toestaan, aldus de EU-buitenlanddienst.

De 53-jarige Minhai werd in januari opgepakt, vermoedelijk omdat hij kritische en speculatieve boeken over Chinese politici schrijft en verkoopt. Hij werd in 2015 al eens ontvoerd toen hij op vakantie in Thailand was, naar verluidt door China. Met hem verdwenen toen vier andere boekverkopers, die eveneens later in China opdoken als gedetineerden. Zij keerden al eerder terug naar Hongkong, waar ook Gui zijn thuisbasis heeft.

De EU had al eerder om Minhais vrijlating gevraagd en neemt zijn voortdurende detentie ,,zeer serieus’’. China, dat hem als landverrader ziet, zou hiermee onder meer het verbod op willekeurige vrijheidsberoving schenden.

Onlangs verschenen beelden waarop Minhai zei dat hij geen hulp wil van Zweden, maar tot die verklaring was hij volgens mensenrechtenorganisaties en zijn dochter gedwongen. De Zweedse mediaorganisatie Publicistklubben gaf Minhai vorig jaar een prijs voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

