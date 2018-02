Juncker zal ‘goede vriend’ Lubbers missen

donderdag 15 februari 2018 , 12:49

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het overlijden van Ruud Lubbers stemt Jean-Claude Juncker bedroefd. De voorzitter van de Europese Commissie verliest in de oud-premier een ,,goede vriend’’, schrijft hij in een condoléancebrief aan Lubbers' weduwe en premier Mark Rutte.

,,Ruud Lubbers was een betrokken en overtuigde Europeaan en zal erg gemist worden’’, citeerde Junckers woordvoerder uit de brief. De Luxemburgse oud-premier en Lubbers, beiden christendemocraten, kenden elkaar onder meer van de voorbereidingen voor het Verdrag van Maastricht, begin jaren negentig.

Lubbers was in beeld om in 1994 voorzitter van de Europese Commissie te worden, maar de toenmalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl blokkeerde dat omdat Lubbers kritisch was geweest over de hereniging van West- en Oost-Duitsland na de val van de muur in 1989.

