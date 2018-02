Eerste stap naar militaire snelweg Europa

donderdag 15 februari 2018 , 10:45

BRUSSEL (ANP) - Militairen en defensiematerieel moeten in de toekomst veel soepeler door Europa kunnen bewegen. Een Nederlands voorstel om de nu vaak stroperige procedures te versnellen door binnen vijf dagen diplomatieke toestemming te krijgen, kan rekenen op brede steun bij de NAVO-landen.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) kreeg in Brussel ook de steun van NAVO-topman Jens Stoltenberg. De bedoeling is dat de 29 regeringsleiders op hun top in juli politieke toezeggingen doen en vervolgens concrete doelstellingen vastleggen, bijvoorbeeld voor het aanpakken van infrastructurele knelpunten. De Amerikaanse minister Jim Mattis toonde zich eerder al enthousiast.

Het initiatief voor een ‘militaire snelweg’ is een belangrijk voorbeeld van de samenwerking tussen de EU en de NAVO. Aan de EU-kant hebben 24 landen getekend voor het project. Bijleveld wil druk op de ketel houden. Op 1 maart organiseert Nederland een aftrapbijeenkomst in Den Haag met de EU-lidstaten die deelnemen aan het zogenoemde PESCO-project.

Militair transport door Europa voor bijvoorbeeld oefeningen in Oost-Europa geeft nu veel bureaucratische rompslomp. Soms zijn honderden documenten nodig en kan het weken en soms wel maanden duren voordat een land toestemming geeft. In het geval van een militair conflict kunnen de regels opzij worden gezet.

In reactie op nieuwe dreigingen hebben de NAVO-ministers besloten dat er een nieuw commando komt voor het versoepelen van militaire transporten binnen Europa. Dat komt vrijwel zeker in Duitsland. Een besluit over de locatie en hoeveel mensen er komen te werken wordt in juni verwacht.

