'Kandidaten voor EU-topbaan moeten op pad'

woensdag 14 februari 2018 , 16:55

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese kiezer moet in eigen land kennis kunnen maken met de mannen en vrouwen die voorzitter van de Europese Commissie willen worden. De kandidaten voor de topfunctie die na de Europese verkiezingen in 2019 weer vrij komt, moeten op campagne om hun plannen met de EU te presenteren. Ze moeten ook met elkaar in debat gaan. Zo wordt de burger meer betrokken bij Europa, bepleit de huidige chef van het dagelijks bestuur van de EU, Jean-Claude Juncker.

De Luxemburger wil de in 2014 ingevoerde procedure met zogenoemde 'spitzenkandidaten' handhaven. Daarbij wijzen de politieke fracties in het Europees Parlement elk hun kandidaat aan die bij verkiezingswinst de baan krijgt. Zo werd Juncker, voorgedragen door de christendemocraten, de eerste voorzitter via dit systeem. Hij riep de partijen op voor het eind van het jaar hun kandidaten te kiezen zodat er tijd is om campagne te voeren.

Een aantal regeringsleiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en premier Mark Rutte, is tegen de nieuwe procedure.

Juncker benadrukte woensdag dat het geen automatisme is dat de winnende partij de voorzitter levert maar dat wel is afgesproken dat er 'rekening wordt gehouden' met de uitslag van de verkiezingen. Hij wees er ook op dat zowel de regeringsleiders als het EU-parlement de benoeming moeten goedkeuren.

Het parlement heeft eerder deze maand een resolutie aangenomen dat het niet zal instemmen met een nieuwe voorzitter van de commissie die niet is voorgedragen door de Europese fracties. Voor de 'spitzenkandidaten' werden bedacht, onderhandelden de EU-leiders maandenlang in achterkamertjes over wie de topbaan kreeg.

