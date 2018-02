Juncker ziet kansen voor compromis met Polen

woensdag 14 februari 2018 , 13:17

BRUSSEL (ANP) - Er is een ,,goede kans’’ op een compromis in het conflict tussen Polen en de Europese Commissie, denkt commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De nationalistische regering in Warschau ligt onder vuur vanwege wetten die de rechterlijke macht onder politiek controle brengen. Junckers rechterhand Frans Timmermans haalde in december het zwaarste instrument uit de kast, waardoor Polen in theorie zijn stemrecht in de EU kan kwijtraken.

Juncker en Timmermans hebben recent uitgebreid met de Poolse premier Mateusz Morawiecki gesproken. ,,Ik denkt dat er een goede kans is dat de Poolse positie naar ons opschuift, en wij richting de Poolse’’, aldus Juncker. ,,We hebben een permanente dialoog.’’

Bij het activeren van het betreffende artikel 7 uit het EU-verdrag in december kreeg Polen drie maanden om de omstreden hervormingen in justitiële sector terug te draaien. Als dat niet gebeurt, zullen de lidstaten een oordeel moeten uitspreken over de kwestie.

