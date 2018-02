Duitse economie groeit iets minder snel

woensdag 14 februari 2018 , 9:00

Bron: © Liesbeth Weijs

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is in het vierde kwartaal minder hard gegroeid dan de voorgaande periode. De groei werd gedreven door een sterke exportgroei. Ook gaf de Duitse overheid meer uit en groeiden de investeringen in apparatuur.

Volgens voorlopige cijfers van het federale statistiekbureau ging de grootste economie van Europa met 0,6 procent vooruit, tegen een plus van 0,8 procent in het derde kwartaal.

Het groeicijfer van de economie was conform de verwachtingen van economen. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 2,3 procent. Dat was een jaar eerder nog 1,3 procent.

Ondanks de lichte afzwakking blijkt uit de cijfers dat de Duitse economie nog altijd goed op stoom is, benadrukken economen van ING. Van de afgelopen 36 kwartalen groeide de Duitse economie er 33. Gemiddeld was de groei 0,5 procent.

De belangrijkste aanjagers van groei in de afgelopen jaren zijn ook dit jaar nog vertegenwoordigd. De vraag is volgens ING wel hoe groot de groeiprikkel van lage rentes, een sterke arbeidsmarkt en het aantrekken van de economie van de gehele eurozone blijft voor Duitsland.

Als risico's voor de Duitse economie heeft interne politieke onrust een prominentere plaats ingenomen nu de Duitse formatie ,,spannender is dan een aflevering van House of Cards''. Verder worden ook een devaluatie van de euro en protectionistische maatregelen in de VS als mogelijke risico's gezien.

