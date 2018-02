Europese top over migratie in Wenen

dinsdag 13 februari 2018 , 16:32

WENEN (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen komen op 20 september bijeen in Wenen voor een top over illegale migratie en veiligheid. De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz en EU-president Donald Tusk hebben dat afgesproken. Oostenrijk vervult in de tweede helft van dit jaar het roterende EU-voorzitterschap.

Tusk bezocht Kurz dinsdag als onderdeel van zijn ronde langs de EU-leiders om de eveneens informele top in Brussel van volgende week voor te bereiden. ,,Boven alles moeten we een einde maken aan de destructieve emoties rondom de herverdeling van asielzoekers, aangezien die populisme en verdeling in Europa blijven voeden’’, zei Tusk.

Kurz is net als Tusk geen voorstander van een verplichte verdeling en wil de nadruk leggen op bescherming van de buitengrenzen en hulp aan herkomstlanden van migranten. Veel andere landen, waaronder Nederland, willen wel een verdeelsleutel, om de 'frontlijnstaten' Griekenland en Italië in geval van nood te ontlasten.

De leiders worden geacht in juni knopen door te hakken. Volgens ingewijden is niet uitgesloten dat zij dan met meerderheid van stemmen een besluit nemen. Dat gebeurde ook in 2015 met een tijdelijke herverdeling, wat tot grote conflicten met onder Polen en Hongarije heeft geleid.

