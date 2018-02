'Consumenten weten weinig van bankenregels PSD2'

dinsdag 13 februari 2018 , 14:41

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe Europese bankenrichtlijn, bekend onder de naam PSD2, gaat veel veranderen voor bankzaken, maar consumenten weten nog niet genoeg wat dat inhoudt. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarom dinsdag een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd over de nieuwe regel die toegang tot bankgegevens regelt.

Dankzij PSD2 kunnen bedrijven diensten ontwikkelen die gebruikmaken van de bankgegevens van klanten. Zo is het mogelijk om gegevens van rekeningen bij verschillende banken samen te voegen in een elektronisch huishoudboekje. Daarvoor moet de klant wel expliciet toestemming geven en dat iedere drie maanden herhalen.

Ook kunnen bedrijven een vergunning vragen om zelf een betaling te regelen. Dergelijke betalingsinstellingen zijn er nu ook al, maar ze worden in het vervolg zichtbaarder. Ook hier geldt dat consumenten nadrukkelijk om toestemming moet worden gevraagd. Deze toestemmingen zijn voor eenmalig gebruik.

DNB gaat er bij de aanvragen op letten dat het verzoek om toestemming in begrijpelijke taal wordt gesteld. ,,We denken er zelfs over om voorbeeldzinnen aan te reiken.'' Opmerkelijk genoeg staat er in de Europese richtlijn niets over voortijdig intrekken van de toestemming om bankgegevens in te zien.

De toezichthouder verwacht niet dat het storm loopt op nieuwe vergunningen. Nu zijn er 38 betalingsdiensten met een vergunning, dat worden er waarschijnlijk rond de vijftig. PSD2 is in Nederland nog niet ingevoerd omdat de wet nog moet worden aangepast. Als dat gebeurt heeft DNB nog ongeveer drie maanden nodig om de vergunningen te beoordelen.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven