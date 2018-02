Europees Parlement: onderzoek naar gevolgen verzetten klok in EU

donderdag 8 februari 2018 , 13:46

Bron: Wikimedia Commons

STRAATSBURG (ANP) - De gevolgen van de regeling van zomer- en wintertijd moeten grondig worden onderzocht. Een meerderheid in het Europees Parlement roept de Europese Commissie hiertoe op. Een resolutie om helemaal te stoppen met het halfjaarlijkse klok verzetten haalde het niet.

EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA): ,,Dit is een klein stapje op de lange weg om het klok verzetten in de EU te stoppen. We blijven ervoor strijden. Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden aan de weg blijven timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting.”

Het was voor het eerst dat het parlement plenair stemde over het verzetten van de klok in maart en oktober. De EU-verordening werd tijdens de oliecrisis vorige eeuw ingevoerd om energie te besparen. Uit onderzoek blijkt dat het uur verschil daar nauwelijks effect op heeft. Bovendien wordt de biologische klok van mens en dier erdoor verstoord.

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vindt dat het niet opschiet zo. ,,Helaas, een meerderheid van het parlement wil eerst nog weer verder studeren op de klokwisseling. Maar de effecten zijn bekend. Veel mensen en dieren zijn enkele uren, dagen of zelfs weken van slag. Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten over de milieuvoordelen van de maatregel. Stoppen met die klokwisseling."

Hoewel het gaat om een EU-bevoegdheid, heeft een parlementscommissie in Polen al voor afschaffing gestemd. In Finland komt er mogelijk een referendum over. Ook in andere, vooral noordelijke EU-landen, neemt de weerstand toe.

