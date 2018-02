Rutte: Bulgarije nog niet klaar voor Schengen en Eurozone

woensdag 7 februari 2018 , 16:23

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Volgens premier Rutte is Bulgarije nog niet klaar voor toetreding tot het Schengengebied. Ook toetreding tot de eurozone zit er voor het land voorlopig niet in. Dat zei Rutte tijdens een tweedaags bezoek aan Bulgarije in het kader van het Bulgaars voorzitterschap van de EU.

Rutte benadrukte dat Bulgarije 'op de goede weg is' en belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd. Er is echter 'nog veel werk te doen', aldus de premier. De Bulgaarse premier Borisov erkende dat, maar verzekerde Rutte dat Bulgarije zijn doelen zal bereiken.

Met zijn commentaar gaat Rutte in tegen het standpunt van de Europese Commissie. Die wil dat Bulgarije en buurland Roemenië zo snel mogelijk toetreden tot Schengen. In januari gaf de Bulgaarse regering bovendien aan nog dit jaar in de 'wachtkamer' voor de eurozone plaats te willen nemen.

Bron: Euractiv, 6 februari 2018

