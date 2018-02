Doorbraak in Duitse coalitieonderhandelingen

woensdag 7 februari 2018 , 14:24

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP) - De Duitse partijen SPD en de combinatie CDU/CSU hebben woensdag in de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering een doorbraak bereikt. De onderhandelaars werden het bijna 4,5 maanden na de verkiezingen eens over een regeerakkoord en de verdeling van ministeries.

De SPD-leden moeten in de komende weken beslissen of een nieuwe grote coalitie onder leiding van bondskanselier Angela Merkel (CDU) daadwerkelijk tot stand komt. Merkel is sinds 2005 bondskanselier en dit zou haar vierde kabinet worden.

De sociaaldemocratische SPD zal zes ministeries krijgen. Daaronder zijn de prestigieuze posten van Buitenlandse Zaken, Financiën en Werkgelegenheid/Sociale Zaken. Volgens Duitse media wil partijleider Martin Schulz minister van Buitenlandse Zaken worden. Kort na de algemene verkiezingen in september had Schulz nog categorisch de mogelijkheid uitgesloten om lid te worden van een kabinet-Merkel.

De drie partijen wilden vóór donderdag een regeerakkoord hebben. Woensdagochtend was nog niet uitgesloten dat de onderhandelingen konden mislukken. Ondanks enige toenadering bleven gezondheidszorg en arbeidsmarktbeleid de belangrijkste problemen.

De SPD wilde na de nederlaag bij de verkiezingen niet aan een nieuw kabinet deelnemen en in de oppositie gaan. Toen onderhandelingen tussen CDU/CSU met de Groenen en de liberale FDP stuk liepen, kwamen de sociaaldemocraten toch weer in beeld.

