Europees Parlement: geen Europese lijsten, wel drie zetels voor Nederland erbij

STRAATSBURG (ANP) - Nederland moet er in 2019 drie zetels bij krijgen in het Europees Parlement, vindt een meerderheid van dat parlement. De 751 leden stemden woensdag in Straatsburg over een nieuwe zetelverdeling. Door het Britse vertrek uit de EU in 2019 gaan er 73 zetels verloren.

Het parlement wil niet al die zetels schrappen maar er 27 verdelen onder de lidstaten die op basis van hun bevolkingsaantal ondervertegenwoordigd zijn. Nederland zou dan van 26 naar 29 gaan. Frankrijk en Spanje zouden er bijvoorbeeld elk vijf bij krijgen en Italië drie. Het parlement zou op die manier op 705 zetels komen.

Wat met de overige 46 zetels gebeurt is nog onduidelijk. Een voorstel om een aantal ervan te reserveren voor een Europese kieslijst werd afgewezen.

CDA-delegatieleider Esther de Lange vindt het een goede zaak als Nederland er zetels bij krijgt. ,,Het is een terechte correctie.'' Ze is blij dat het idee om vrijgekomen zetels voor een transnationale lijst te reserveren is afgeschoten. Ook Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) is voorstander van ,,nationale lijsten voor nationale kandidaten."

Volgens Europarlementariër Dennis de Jong (SP) is het ,,een bizarre vertoning'' om niet alle 73 Britse zetels te schrappen. ,,Nu was er een kans om te bezuinigen, maar het parlement laat die liggen. Dat Nederland er drie zetels bij zou kunnen krijgen lijkt misschien aantrekkelijk. Maar een evenwichtiger verdeling was ook bij een kleiner aantal parlementariërs mogelijk geweest.''

Het parlement gaat niet alleen over de samenstelling ervan en moet met de lidstaten in onderhandeling.

