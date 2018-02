EU-parlement dumpt Poolse vicevoorzitter

woensdag 7 februari 2018 , 12:43

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

STRAATSBURG (ANP) - De Pool Ryszard Czarnecki is vanwege een omstreden uitlating niet langer vicevoorzitter van het Europees Parlement. De 55-jarige politicus had zijn landgenoot en mede-Europarlementariër Roza Thun vergeleken met Poolse nazicollaborateurs die in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben verraden.

De leiders van de grootste fracties in het parlement vinden dit onaanvaardbaar en hadden vorige week voorgesteld hem uit zijn functie te ontheffen. Zij kregen woensdag in Straatsburg de hiervoor benodigde tweederdemeerderheid achter zich (477 tegen 196).

Czarnecki zit namens de Poolse nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in het parlement. Hij maakt deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) , die had gepleit voor zijn aanblijven. De man kan wel 'gewoon' Europarlementariër blijven.

Terug naar boven