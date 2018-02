Brussel voorspelt sterkere groei in Nederland

woensdag 7 februari 2018 , 12:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De economie in de EU groeit dit jaar harder dan verwacht, ook in Nederland. De Europese Commissie stelt haar prognoses dan ook naar boven bij, onder meer vanwege de verbeterde arbeidsmarkt en het verdere vertrouwen van consumenten in de economie. Ze schat een ,,forse groei'' in 2018 in Nederland van 2,9 procent terwijl ze in november nog van 2,7 procent uitging.

Het Nederlandse percentage ligt flink boven de 2,3 die Brussel voorspelt voor 2018 voor zowel de hele EU als alleen de eurozone. In november raamde de commissie die groei nog op 2,1 procent.

Ook de verwachtingen over vorig jaar worden overtroffen, denkt de commissie. De groei in 2017 in de EU schat ze nu op 2,4 procent, blijkt uit nieuwe cijfers die woensdag zijn gepresenteerd. In november ging Brussel uit van 2,2 procent voor de eurozone en 2,3 procent voor de hele EU. Het verwachte groeipercentage voor Nederland over 2017 verandert met 3,2 niet.

De vooruitzichten voor de inflatie de komende jaren noemt de commissie ‘ingetogen’ maar in 2019 zal de verwachte inflatie in Nederland met 2,3 procent wel fors hoger zijn dan de gemiddelde inflatie in de eurozone van 1,6 procent. Hogere lonen in Nederland zullen leiden tot hogere prijzen voor diensten. Olieprijsstijgingen zullen de binnenlandse energieprijzen opdrijven. De commissie verwacht dat de inflatie in Nederland dit jaar naar 1,6 procent oploopt (van 1,3 in 2017) en dan versnelt tot 2,3 procent in 2019.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) verkeert de EU in ,,blakende gezondheid”. ,,De eurolanden kunnen zich verheugen in groeicijfers die ongezien zijn sinds de financiële crisis. Werkloosheid en overheidstekorten blijven dalen en de investeringen nemen eindelijk op een zinvolle manier toe.’’ De commissie waarschuwt wel voor mogelijke negatieve effecten door de onzekere uitkomst van de onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de EU.

In 2019 neemt de economische groeispurt in de EU ook weer enigszins af tot 2 procent, verwacht Brussel. Maar dat is wel een procentpunt meer dan de prognose in november.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven