EU nodigt Erdogan uit voor topoverleg

dinsdag 6 februari 2018 , 20:31

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie heeft de Turkse president Erdogan uitgenodigd voor een speciale top in Varna aan de Zwarte Zee. Het topoverleg zou 26 maart moeten zijn en Europees president Donald Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben in een brief aan Erdogan laten weten dat ze over de wederzijdse relatie, de ontwikkelingen in Turkije en die in de regio willen praten.

Roulerend EU-voorzitter Bulgarije neemt dan deel aan de top in de persoon van president Bojko Borissov van Bulgarije.

De relaties tussen de EU en Turkije zijn in de afgelopen jaren ingrijpend verslechterd, onder meer als gevolg van de heksenjacht die de Turkse rechterlijke macht heeft geopend op mogelijke aanhangers van een geestelijke die een politieke rivaal van Erdogan is, Fethullah Gülen. De in de VS wonende Gülen zit volgens de Turkse regering achter de mislukte militaire staatsgreep in 2016.

Maandag heeft Nederland de ambassadeur officieel uit Ankara teruggeroepen. Het was een symbolische stap, omdat de diplomaat als sinds maart vorig jaar Turkije niet in mocht als gevolg van onderlinge spanningen.

